Ibiza-Clip: Anwalt klagt Kurz wegen übler Nachrede

Vorwürfe laut Lansky „völlig absurd“ und „frei erfunden“

Ungemach droht Kurz aber auch seitens des SPÖ-nahen Wiener Anwalts Gabriel Lansky, der die Vorwürfe am Mittwoch als „völlig absurd“ und „frei erfunden“ bezeichnete. Wer die Kanzlei in Verbindung mit dem Video bringe, werde geklagt, so der Jurist.