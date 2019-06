Huawei kritisiert geplantes US-Patentgesetz

Der chinesische Telekom-Gigant Huawei übt scharfe Kritik an einem in den USA diskutierten Gesetz, wonach das Unternehmen künftig keine Patentansprüche gegen US-Firmen mehr geltend machen dürfte. „Wenn ein solcher Gesetzgebungsvorschlag verabschiedet würde, wäre dies eine Katastrophe für die globale Innovation. Es hätte schreckliche Konsequenzen“, sagte Huaweis Chefjustiziar Song Liuping am Donnerstag im südchinesischen Shenzhen.