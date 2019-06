Erstmals Frau an der Spitze der Sparkasse OÖ

„Sie hat alle Fähigkeiten“

Wer ist Stefanie Christina Huber? Die 44-jährige Wilheringerin ist seit 1999 in der Sparkasse Oberösterreich tätig, leitete den Bereich Treasury, ehe sie mit Jahresbeginn 2019 in den Vorstand der Bank aufstieg. „In der Bankenlandschaft wird es im kommenden Jahrzehnt zu weiteren Umbrüchen kommen - Stefanie Christina Huber hat alle Fähigkeiten, die Mitarbeiter bei diesen massiven Veränderungen mitzunehmen, zu begeistern und das Haus in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Neunteufel nach der Entscheidung.