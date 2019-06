Amtsenthebung von steirischem Pfarrer vom Tisch

„Weitere Schäden“ sollen abgewendet werden

Weil Ibounigg aber nicht freiwillig weichen wollte, kam es am Montag zu einer Unterredung zwischen den beiden. Danach las der Bischof in Pöllau die Abendmesse, wo er das Ergebnis der Beratungen verkündete. „Um weiteren Schaden von der Kirche in der Region abzuwenden“, strebe man eine einvernehmliche Lösung an.