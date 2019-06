Auch Vereinskonstruktionen der SPÖ unter Beschuss

Der Politikwissenschaftler erinnerte an die gesetzlich erlaubte Stückelung der Großspenden, wie sie die ÖVP praktiziert hat, um eine sofortige Veröffentlichung beim Rechnungshof zu umgehen. Er erwähnte das Ibiza-Video, in dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber schwadronierte, wie Spenden illegal über parteinahe Vereine an die FPÖ geschleust werden. Und er sprach von Vorfeldorganisationen der SPÖ, die mit ihren Vereinen ebenfalls das Parteiengesetz umgehen. Konkret geht es um die SPÖ-Gewerkschafter (FSG) und den roten Pensionistenverband. Doch was hat es eigentlich damit auf sich?