Peru gewinnt bei Copa América gegen Bolivien

Damit steht Peru in der Gruppe A der Südamerikameisterschaft mit vier Punkten an der Spitze, Bolivien ist nach zwei Spielen noch immer punktlos. Gastgeber Brasilien sollte am Mittwochabend gegen Venezuela antreten. Am Samstag trifft Peru zum Abschluss der Gruppenphase in São Paulo auf die Heimmannschaft, die Bolivianer in Belo Horizonte auf Venezuela.