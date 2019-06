Maut-Urteil: Jubel und Hilfsangebot an Deutschland

Autofahrerklubs ebenfalls erleichtert

Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC reagierten ebenfalls erleichtert. „Mit dem Urteil heißt es nun aufatmen - auch für rund 1,8 Millionen österreichische Autofahrer“, so der ÖAMTC. So viele Österreicher hätten nach Schätzungen der Interessensvertretung zumindest einmal pro Jahr eine deutsche Vignette kaufen müssen. Laut ARBÖ wären vor allem die Auto-Pendler in Salzburg, Tirol und Vorarlberg betroffen gewesen. Der ÖAMTC warnte jedoch anlässlich des Aus für die deutsche Pkw-Maut vor einer deutlichen Mehrbelastung für den motorisierten Individualverkehr durch die Aufnahme von Pkw in die EU-Wegekostenrichtlinie. Dies könnte das Ende der Vignette und den Anfang des Road Pricing, also die kilometerabhängige Maut, bedeuten.