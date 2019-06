Tragischer Held Wolf: Das Skandal-Foul im Video

Das ÖFB-Team verlor eine wichtige Stütze. „Wir wissen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist, er hat die ganze Saison auf einem super Level agiert“, sagte Tormann Alexander Schlager. In 40 Club-Pflichtspielen brachte es Wolf auf elf Tore und zwölf Assists. In der U21 hält er nach zehn Länderspielen bei vier Toren, drei davon erzielte er in den jüngsten beiden Partien, darunter einen Doppelpack bei der EM-Generalprobe gegen Frankreich (3:1).