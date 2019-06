Wheelie-Rekordversuch im Blindflug endet mit Sturz

Mit einem schwarzen Sack über dem Kopf hat sich am Sonntag ein Stuntman auf seine Vespa geschwungen, um in Oberösterreich einen neuen Weltrekord aufzustellen. Das Ziel: einen Slalom-Parcours blind und nur am Hinterrad zu bewältigen. Das waghalsige Projekt endete schließlich mit einem Sturz und beinahe im Spital …