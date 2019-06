USA und Schweden im Achtelfinale

Titelverteidiger USA und Schweden haben in ihrer Gruppe souverän den Aufstieg ins Achtelfinale der Frauen-WM in Frankreich geschafft. Die USA gewannen am Sonntag in Paris gegen Chile 3:0 (3:0), während die Schwedinnen mit einem 5:1 (3:0) über Thailand den zweiten Sieg feierten. Die beiden Teams stehen mit jeweils sechs Punkten an der Spitze der Gruppe F. Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell.