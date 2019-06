Jetzt Massen-DNA-Test, um Phantom zu fangen?

Das Opfer hatte keine Feinde

Das Ergebnis der Untersuchungen? „Nichts, einfach nichts deutet darauf hin, dass der Täter aus ihrem Umfeld stammen könnte“, so Haijawi-Pirchner. Brigitte G. habe „ein völlig unauffälliges Dasein“ geführt, viel gearbeitet. In ihrer Freizeit sei sie am liebsten daheim, in ihrem hübschen Haus in Waldhausen im Strudengau in Oberösterreich, gewesen. Ihre Ehe: harmonisch. Die Beziehung zu den beiden - bereits erwachsenen - Töchtern: eng. Und sonst? Die Familie besaß Pferde, machte oft Reittouren. Der Bekanntenkreis der Frau: überschaubar. Alle ihre Freunde wurden mittlerweile einvernommen, sie alle gaben der Kripo zu Protokoll: „Die Gitti hatte keine Feinde.“ „Sie war ein wunderbarer Mensch, nett, hilfsbereit“, erinnert sich eine Kollegin, die mit dem Opfer bis wenige Minuten vor der Tragödie zusammen gewesen ist: „Und nichts war doch anders, davor ...“