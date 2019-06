Volleyball-Herren wahren Chance auf den Pool-Sieg

Bereits zuvor verloren die Damen ebenfalls in Graz ihr vorletztes Spiel in der Golden League gegen Ungarn mit 0:3 (-25,-16,-16). Schon vor dem abschließenden Auftritt in Budapest am Samstag (15.00) ist für die Truppe von Trainerin Svetlana Ilic damit Platz drei in Gruppe B fix. „Das geht viel besser. Wir haben unser Potenzial nicht abrufen können. Unser Service war nicht so gut wie zuletzt“, sagte Ilic. „Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, brauchen wir noch mehr Spiele auf diesem Niveau. Ich bin noch immer zufrieden, weil ich weiß, was mein Team in diesen Wochen geleistet hat.“