Abos und Streaming: Gaming am Scheideweg

Microsoft sagt Stadia mit „xCloud“ den Kampf an

Die Konkurrenz lässt sich nicht lange bitten: Microsoft hat mit seinem Projekt „xCloud“ auf der E3 einen ganz ähnlichen Dienst angekündigt, der Xbox-Spiele auf PCs und Smartphones streamen soll. Zu den Kosten hat sich Microsoft noch nicht geäußert, wohl aber zum geplanten Starttermin. Der Streaming-Service soll im Oktober im Xbox Preview-Programm starten. Damit strebt man einen ähnlichen Starttermin an wie Google: Der Internetriese will Stadia im Oktober in ersten Ländern an den Start bringen. Österreich ist allerdings nicht darunter, soll „frühestens 2020“ folgen.