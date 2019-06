Vassilakous Markthalle: Es gibt schon die Pläne

Regionale Produkte, beste Gastronomie, freie Flächen für die Wiener - und das alles in einer Markthalle aus Glas im „Scheunen-Stil“. Vassilakou hat kurz vor ihrer Amtsübergabe am 26. Juni die Idee einer solchen Halle geäußert und der „Krone“ auch die ersten Pläne präsentiert. In anderen Städten sind solche Orte längst zu Sehenswürdigkeiten geworden - etwa in Rotterdam, Stockholm oder Kopenhagen.