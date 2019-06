Bei kleiner Frauenquote die Parteiförderung kürzen

Parteien erhielten 29,4 Millionen Euro an Förderungen

Generell fließt eine gewaltige Summe: Insgesamt erhielten im Jahr 2017 alle im Nationalrat vertretenen Parteien 29,4 Millionen Euro, die Förderung der Parlamentsklubs betrug 22 Millionen Euro. Die ÖVP plädiert auch für ein Transparenzpaket, in dem Personenkomitees und Vereine verankert sein sollen. Was sich im türkisen Vorschlag nicht findet: eine Obergrenze für Parteispenden, wie sie von anderen Parteien, allen voran der SPÖ, gefordert wird. Sowohl ÖVP-Chef Sebastian Kurz als auch Klubobmann Wöginger deuten aber an, dass man auch darüber diskutieren könne.