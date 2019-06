Der Zorro-Trainer folgt Ranieri als Roma-Coach

Es war am 7. Dezember 2017 nach dem überraschenden 2:1-Sieg von Schachtar gegen Manchester City als Fonseca im Zorro-Kostüm zur Pressekonferenz erschien. Der Portugiese löste damit ein Versprechen ein, dass er seiner Mannschaft an Halloween gegeben hatte, sollte sich der Klub in der Champions League für die K.o.-Phase qualifizieren. Der Achtelfinal-Gegner war damals ausgerechnet AS Rom, sein neuer Arbeitgeber.