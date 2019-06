Verfassungsgericht enthebt Staatschef seines Amtes

Der Botschafter der EU in Chisinau, Peter Michalko, verlautbarte in einer ersten Stellungnahme, dass „demokratisch gewählte Abgeordnete“ berechtigt seien, Lösungen zu finden und die politische Zukunft ihres Landes zu bestimmen. Die Europäische Volkspartei bezeichnete die Vorgänge in Moldau als „historisch“, die Republik habe nun die wohlverdiente Gelegenheit, sich „aus einem vereinnahmten Staat in eine Demokratie“ zu verwandeln, so EVP-Chef Joseph Daul.