ÖVP: „Kein Geheimnis, dass wir das nie wollten“

Warten auf VfGH: „Überschaubarer zeitlicher Rahmen“

Die ÖVP-Linie lautet nun, auf die entsprechende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu warten, der sich demnächst mit der Aufhebung des Rauchverbots beschäftigen wird. „Wir haben das in vielen Sachfragen so gehandhabt, das möchten wir auch in diesem Fall tun“, sagte Wöginger. „Und nachdem die Session bereits kommende Woche beginnt, ist das auch in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen.“ Sollte die aktuelle Regelung bestehen bleiben, „würden wir eine Zustimmung für das Rauchverbot geben“, so der ÖVP-Klubobmann.