Ibiza-Video: Kärntner Ortsgruppe tritt aus FPÖ aus

FPÖ kam in Stall bei EU-Wahlen auf über 40 Prozent

Dass die FPÖ in Stall ziemlich zieht, beweisen alleine die jüngsten Ergebnisse der Freiheitlichen bei bundesweiten Wahlen: Bei der EU-Wahl kam die FPÖ dort auf 41,5 Prozent. Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 erreichte FPÖ-Kandidat Norbert Hofer satte 79,5 Prozent. Ob es bei der Nationalratswahl am 29. September auch wieder einen blauen Erfolg in der Kleingemeinde geben wird, bleibt abzuwarten. Schließlich fällt durch den Austritt der Ortsgruppe eine wichtige Mobilisierungskraft weg.