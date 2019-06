Dieses Model bringt Neymar in die Bredouille

Anwälte legten Mandat nieder

Vor wenigen Tagen legten die Anwälte der Frau ihr Mandat nieder. Grund seien Widersprüche in den Aussagen der Dame, berichtete der Fernsehsender Globo TV. Ein Vertreter der Kanzlei sagte dem Sender, die Frau habe den Anwälten gegenüber angegeben, im Mai in einem Pariser Hotel einvernehmlichen Sex mit Neymar gehabt zu haben, bevor dieser plötzlich gewalttätig und übergriffig geworden sei. In ihrer Aussage bei der Polizei hatte die Frau hingegen von einer Vergewaltigung gesprochen, „was ein völlig anderer Vorwurf ist“, hieß es von der Kanzlei.