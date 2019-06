Reporter untersuchen Kriegsgräuel: Razzia bei ABC!

In Australien hat die Polizei im Zusammenhang mit der Weitergabe brisanter Geheimdokumente der Regierung am Mittwoch den Sitz des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ABC in Sydney durchsucht. Der laut dem Sender „höchst ungewöhnliche“ Einsatz richtete sich insbesondere gegen drei Journalisten, die an investigativen Recherchen zu möglichen Kriegsverbrechen beteiligt waren. ABC hatte 2017 Papiere erhalten, die zeigten, dass australische Sondereinsatzkräfte in Afghanistan unschuldige Männer und Kinder getötet haben.