KH Nord: Festlicher Empfang für erste Patientin

Das lange Warten hat ein Ende: Nach den Turbulenzen und Pleiten in der Bauphase hat das Krankenhaus Nord in Wien endlich offiziell seine Pforten geöffnet. Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) und die ärztliche Direktorin Margot Löbl begrüßten am Montag gemeinsam die erste Patientin.