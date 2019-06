Bures sicher: U-Ausschuss zur „Ibiza-Affäre“ kommt

Übergangsregierung „ein sehr guter Vorschlag“

In Bezug auf die neue Übergangsregierung sagte sie: „Ich gehe davon aus, dass das ein sehr guter Vorschlag sein wird.“ Angesprochen darauf, dass die neuen Minister dem Vernehmen nach durchaus parteinah sein könnten, sagte Bures, die selbst mehrere Jahre Ministerin war: „Jeder einzelne Sektionschef war in seiner Expertise so was von überparteilich, dass ich mir bei den österreichischen Beamten keine Sorgen mache, dass die das nicht im Sinne Österreichs nach bestem Wissen und Gewissen ausführen werden.“