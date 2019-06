Games with Gold: Diese Gratisspiele gibt‘s im Juni

Auch im Juni können sich Xbox-One- und Xbox-360-Besitzer im Rahmen von „Games with Gold“ wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Bereit zum Download stehen diesen Monat EAs Eishockey-Simulation „NHL 19“ (vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar), das Indie-Kampfspiel „Rival of Aether“ (vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar), das Puzzle-Game „Portal: Still Alive“ (vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie das Action-Adventure „Earth Defense Force 2017“ (vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar).