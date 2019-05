Kurz: „Kickl hat nichts Illegales getan“

„Relativ klar, aus welcher Ecke das kommen könnte“

Kurz selbst gab zum wiederholten Male an, von der Existenz der Aufnahmen am Vorabend der Veröffentlichung in den Medien erfahren zu haben - und zwar vom damaligen Vizekanzler Strache. Eine Verbindung zwischen dem BVT und der Videoerstellung habe er nicht wahrgenommen, so Kurz. Zu seinen Vermutungen, wer dahintersteckt, gab sich Kurz etwas zurückhaltender als in diversen Interviews der jüngsten Vergangenheit, in denen er stets eine Beteiligung des israelischen Politik-Beraters Tal Silberstein in den Raum gestellt hatte. „Ich muss sehr vorsichtig sein“, meinte er. Er habe aber (im Nationalratswahlkampf 2017, Anm.) „meine Erfahrungen gemacht“, daher habe er „ein Gefühl, welche Personen für so etwas infrage kommen“. Und er habe die Medienberichterstattung über die Causa mitverfolgt. „Wenn ich das lese und höre, ergibt sich ein relativ klares Bild, aus welcher Ecke das kommen könnte“, sagte Kurz.