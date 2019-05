„Baldo“: Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel

„The Legend of Zelda“ trifft auf „Ni no Kuni“ und Studio Ghibli: Entwickler Naps Team hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigten Action-Rollenspiel „Baldo“ veröffentlicht. Der liebevoll animierte Titel verspricht eine offene Spielwelt voller Rätsel, gefährlicher Dungeons und Feinde. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus.