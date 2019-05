Betrunkene Jugendliche packt Polizisten am Hals

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat eine Jugendliche in der Nacht auf Samstag in Wien: Die 17-Jährige riss in einem Lokal eine Frau an den Haaren, beschimpfte Polizisten, wollte einen Beamten würgen und verletzte einen Sanitäter. Im Spital wurde ein Wert von 1,9 Promille festgestellt. Die Mutter holte den mehrfach angezeigten Teenager aus dem Spital ab.