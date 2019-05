Tonband taucht auf! Sala wollte nicht nach Cardiff

„Für ihn zählt nur das Geld“

Und dann spricht Sala über den Präsidenten von Nantes. "Irgendwie will ich nicht persönlich mit Kita (oben im Bild (Tweet)) reden. Er ist mir nicht sympathisch. Man hat ihm Geld angeboten und er will mich verkaufen. Er hat mich nicht einmal gefragt, für ihn zählt nur das Geld. Es gibt niemanden, der sich in meine Lage versetzen würde. Niemand interessiert sich für mich.