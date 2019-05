Beinahe blind nach Pfusch in Schönheitssalon

Horror statt Schönheit für eine Kundin in einem Beauty-Studio in Leonding bei Linz: Bei einer kostenlosen Probebehandlung erlitt eine 38-Jährige einen Sehverlust, musste in der Uniklinik Linz behandelt werden. Beide Augen sind schwer geschädigt, eine Operation nötig. Dauerfolgen sind laut Polizei, die wegen Körperverletzung ermittelt, zu befürchten. Die Betreiber und Angestellten des falsch angemeldeten Studios hatten weder Ausbildung noch Befähigungsnachweis.