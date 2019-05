„Seine Geschichte war in sein Gesicht geschrieben“

„Der Champion mit dem roten Kapperl“

In Spanien verabschiedet sich „Marca“ mit einem Aufmacher von Lauda. Die „New York Times“ sagt: von ihm: „Er verschob die Grenzen der Formel 1“. In Frankreich herrscht auch große Trauer: Die Sporttageszeitung „L‘Equipe“ widmet ihm den Aufmacher, mit den Zeilen: „Lauda, der Champion mit dem roten Kapperl“. „Le Monde“ schreibt: „Der ‘Roboter‘, der dreifache Weltmeister Niki Lauda ist tot“. Und auch der Schweizer „Blick“ erinnert sich gleich im Aufmacher an Lauda: „Lauda verbrachte seine letzten Wochen in der Schweiz“, hielten die Eidgenossen fest.