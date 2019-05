Prokop fassungslos: „Das gibt es normal nicht!“

Achtmal gewannen sie die Champions League, 30-mal den ÖHB-Cup und seit 1976 (!) die österreichische Meisterschaft im Damen-Handball - macht 42 Titel in Folge, das ist wohl Weltrekord. Oder besser: Das war es. Denn beim Anlauf auf den 43. Titel sind die Handball-Damen von Hypo NÖ gestrauchelt: Nach dem 18:22 in Atzgersdorf gewannen sie das Rückspiel in der Südstadt nur mit 23:21. Das Ende einer Ära …