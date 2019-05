EU-Wahlkampf: „Verfahrene Politik ohne Zukunft“

Hier der Kommentar des Tages als Text:



Hass? Würde ich nicht sagen. Verfahrenheit schon! Die EU ist an einem Standpunkt angelangt, wo keine mehr nachgeben will, keine will die vergangenen Fehler einzugestehen. Wie sture Ochsen beharren sie auf ihre „einzig wahre Wahrheit“, ohne Kompromisse, Lösungen aufzuzeigen! Ein verfahrene Politik ohne Zukunft!