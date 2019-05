„Steuerreform wird immer über Steuern finanziert“

„Sparen im System“ ist nicht sehr nachhaltig

Angesprochen auf die noch vage Gegenfinanzierung („Sparen im System“), meinte der Wifo-Chef: “Das ist rein technisch gesehen sicher machbar, aber es ist nicht sehr nachhaltig und es ist passiert in den seltensten Fällen, ohne dass sich jemand darüber aufregt. „Weil die meisten Leute genießen ja irgendwelche öffentlichen Ausgaben. Und wenn man die wegnimmt - sei es eine Subvention, sei es eine freiwillige Leistung einer Krankenkasse -, wenn man es nicht mehr gibt, regt man sich darüber auf. Insofern ist die Ankündigung, man wird das im System sparen, tatsächlich das, was wir so gerne eine Blackbox nennen - etwas von dem wirklich noch niemand weiß, was kommt.“