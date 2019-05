Musikfestival Kitzbühel geht in die siebente Runde

Die Tiroler haben einen Narren an Andreas Gabalier gefressen - und er an ihnen. Zum ersten Mal überhaupt wird der Volks-Rock’n’Roller bei seinem Open-Air-Konzert beim Musikfestival in Kitzbühel am 17. August das siebente Mal in Folge an nur einem einzigen Ort auftreten. „Hulapalu“, „Halli Hallo“ und Co. werden unter Garantie wieder für allerbeste Stimmung sorgen. Die Karten für seinen Auftritt sind ausverkauft, unter www.oeticket.com gibt es aber noch Kombikarten für das gesamte Festival. Und für Schlagerfans bietet das Fest in der Gamsstadt noch eine ganze Menge weiterer Highlights an.