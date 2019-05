EU-Kommissar: Nicht nur Österreich soll verzichten

Die EU-Kommission selbst hat am Montag mit Zurückhaltung auf den Vorstoß von Kurz reagiert. Die Kommission ist der Ansicht, dass es Sache der EU-Staaten sei, über solche Dinge zu diskutieren. Man wolle Kommentare nicht kommentieren. In Sibiu werde „das große Bild“ der EU diskutiert, dafür gebe es solche Treffen, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel.