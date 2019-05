Nordmazedonien: Regierungskandidat vor klarem Sieg

Pendarovski hatte bereits die erste Runde der Wahl am Ostersonntag für sich entschieden. Er lag zwar nur knapp vor Siljavnovska Davkova, doch gingen Beobachter von einem glatten Sieg in der Stichwahl aus, weil er einen Großteil der Stimmen des drittplatzierten Albanerpolitikers Ali Ahmeti einsammeln dürfte. Dessen Demokratische Integrationsunion (DUI) gehört nämlich der Regierungskoalition des sozialdemokratischen Premiers Zoran Zaev an.