Nordkorea: „Raketentest von Kim selbst überwacht“

Unter der Aufsicht von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea nach eigenen Angaben Langstrecken-Mehrfachraketenwerfer und taktische Lenkwaffen getestet. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete am Sonntag, die Übung habe am Samstag stattgefunden. Das Regime bestätigte damit südkoreanische Berichte über einen Raketentest des kommunistischen Nachbarlandes. Nordkorea feuerte demnach erstmals seit mehr als einem Jahr eine Kurzstreckenrakete ab. US-Präsident Donald Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass Kim sich an seine Zusagen halten werde.