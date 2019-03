Finaler Schlag gegen letzte IS-Bastion in Syrien

US-Berater: IS bleibt weiter gefährlich

Der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, John Bolton, sagte am Sonntag, der IS habe zwar praktisch 100 Prozent seines eroberten Territoriums verloren, bleibe aber als Terrororganisation weiter gefährlich. „Wir wissen jetzt, dass es immer noch verstreute IS-Kämpfer im Irak und in Syrien gibt und dass der IS selbst in anderen Teilen der Welt wächst“, sagte Bolton dem US-Sender ABC. „Die Bedrohung des IS wird bleiben.“