Rechte Skandale helfen nicht SPÖ, sondern der ÖVP

Kurz bei Kanzlerfrage weiter klar an der Spitze

Auch bei der Frage zu einer (hypothetischen) Kanzler-Direktwahl kommt Sebastian Kurz trotz der Skandalwelle der schwarz-blauen Koalition unbeschadet davon: Anfang April hätten den ÖVP-Chef noch 56 Prozent der befragten Österreicher zum Kanzler gekürt, und jetzt, also Anfang Mai, sogar 59 Prozent. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner verbesserte sich in diesem Zeitraum laut Umfrage lediglich um einen Prozentpunkt von 35 auf 36 Prozent.