Hirscher und Feller verabschieden Schörghofer

Viele Jahre waren sie Weggefährten, doch jetzt trennt sich ihr gemeinsamer Weg. Philipp Schörghofer hat am Montag das Ende seiner aktiven Skikarriere verkündet. Der 36-jährige Salzburger galt als Riesentorlaufspezialist, seinen einzigen Weltcupsieg feierte er in dieser Disziplin 2011 in Hinterstoder.