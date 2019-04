„Ich war zu freundlich, das mache ich nicht mehr!“

Zum ersten Mal in dieser Saison holte sich mit Valtteri Bottas jener Mann den Grand-Prix-Sieg, der von der Poleposition aus ins Rennen gegangen ist. Und diesen fünften Triumph seiner Karriere machte er gleich am Start perfekt, denn: Lewis Hamilton kam viel besser weg, steckte in Kurve eins aber etwas zurück, ließ Bottas die Vorfahrt. „Da war ich einfach etwas zu freundlich, das mache ich nicht mehr“, schickte der fünffache Weltmeister gleich nach der Zieldurchfahrt eine Kampfansage in Richtung Teamkollege. Wohlwissend, dass Toto Wolff, Teamchef der „Silberpfeile“, vor dem Start die beiden Topstars zur Ruhe aufgefordert hatte. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich die Geschichte am Ende und nicht schon am Start ausfighten sollen.“ Im Finish zeigte Bottas, als ihm Hamilton im Genick saß, große Klasse, fuhr den Sieg souverän nach Hause. Wolff: „Valtteri hat schon vor zwei Jahren in Sotschi Nervenstärke gezeigt, als ihn Vettel bis zur letzten Runde mächtig unter Druck gesetzt hat.“