Geplante Steuerreform: „Kosten erdrücken uns!“

Das kommende Prestigeprojekt der Bundesregierung liegt in der Zielgerade. Am Donnerstag wurden die ersten Eckpunkte der kommenden Steuerreform bekannt. Neben dem bekannten Familienbonus sollen auch die SV-Beiträge für Geringverdiener sinken sowie die Lohnsteuer. Doch welche Erwartungen haben die Österreicher an die geplante Steuerreform? Dies hat kürzlich eine Umfrage erhoben und kam zu dem Ergebnis, dass 69 Prozent sich eine Entlastung des Mittelstandes wünschen.