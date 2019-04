Schwere Vorwürfe in Norwegen: Jetzt spricht Mitter

Mitter war seit 2007 - zunächst bei den Damen - und danach am Aufbau eines höchst erfolgreichen Herren-Skiteams mit Assen wie Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen als Europacup-, Technik- und Cheftrainer usw. hauptbeteiligt gewesen. „Es war eine Superzeit in Norwegen. Es war mein Wunschtraum, in jeder Disziplin und in jedem Weltcuprennen konkurrenzfähig zu sein und aufs Podium fahren zu können. Das ist vor zehn Jahren noch mehr oder weniger unvorstellbar gewesen. Dass es dann doch geklappt hat, ist schon sehr cool. Auch wenn es nicht immer leicht war und sehr viel Energie gekostet hat. Da ist man schon sehr stolz drauf“, blickte er auf die Zeit mit den „Elchen“ zurück.„