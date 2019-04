So stark belastet Glyphosat unsere Gemeinden

61 Prozent der Gemeinden in Niederösterreich „sauber“

Denn die Handhabung in unseren neun Bundesländern ist höchst unterschiedlich, wie unsere Grafik unten zeigt. So hat Kärnten schon Ende März ein Glyphosatverbot für private Anwender beschlossen. Ökologisch vorbildlich ist man auch in Niederösterreich: Hier sind 61 Prozent der Gemeinden „sauber“, gefolgt von Vorarlberg mit 36 Prozent. Im Mittelfeld befinden sich Salzburg (29 Prozent) und das Burgenland (27 Prozent), gefolgt von Oberösterreich mit 22 Prozent. Schlusslichter sind die Steiermark (18 Prozent) und Tirol (14 Prozent).