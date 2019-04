Für Neo-Trainer ist die Lage nicht hoffnungslos

Schon öfters gegeben

„Solche Szenarien hat es in Österreich ja schon öfter gegeben“, so Wahlmüller. Der in Steyr nicht Profitrainer ist, weiter in der Voest als Sachbearbeiter jobt. Anders als 2016, als er Zweitligist BW Linz betreut hatte, sich damals eine Auszeit vom Job nahm. Doch nach nur zwei Punkten in neun Runden war es vorbei. „Damals war die 2. Liga mit zehn Vereinen. Jetzt ist sie mit 16 Klubs keine Profiliga mehr“, sagt der 52-Jährige. Zweimal hat er sich Steyr intensiv angesehen. Auf die Aufgabe freut er sich: „Für einen kleinen Mühlviertler Buam wie mich toll. Denn Vorwärts hat nach wie vor einen guten Namen in Oberösterreich.“