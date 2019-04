Boston und Dallas stellten im NHL-Play-off auf 2:2

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch - Play-off, 1. Runde (best of seven)

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4:6 - Stand in der Serie: 2:2

Western Conference: Dallas Stars - Nashville Predators 5:1 - Stand 2:2, Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:2 n.V. - Stand 3:1.