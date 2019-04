„Riesentöter“ Ajax wirft nach Real auch Juve raus!

Dass der starke Auftritt der Niederländer in der zweiten Spielhälfte nicht unbelohnt blieb, war De Ligt zu verdanken. Der von Großklubs umworbene 19-Jährige setzte sich nach einem Eckball vehement durch und traf per Kopf. Juve war nun auf zwei Treffer angewiesen, Ronaldo und Co. versuchten auch, zumindest einmal den Ausgleich zu erzwingen. Die Alte Dame biss sich an der Defensive der Gäste aber die Zähne aus. Bei einer Elfmeter-Reklamation in den Schlussminuten entschied der Referee nach einem Handspiel von Daley Blind im Strafraum auf keinen Strafstoß. Ronaldo blieb in der zweiten Spielhälfte wirkungslos.