Pum geht! Schröcksnadel kündigt neue Strukturen an

Alleine in seiner Ära als rot-weiß-roter Alpinchef (1996 bis 2010) holten Maier, Eberharter, Raich, Götschl, Dorfmeister & Co. unglaubliche 38 Olympia- und 62 WM-Medaillen. Die Todesfälle „seiner“ Athleten Ulli Maier, Gernot Reinstadler und Rudi Nierlich in den 1990er-Jahren waren die schwärzesten Tage. Noch heute hängt ein Bild des bei einem Autounfall verunglückten Nierlich in Pums Büro in Innsbruck.