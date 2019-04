Unbekannte Schönheit spielt Prinzessin Diana

Die Macher der mit Preisen überhäuften Netflix-Produktion „The Crown“ haben ihre Prinzessin Diana gefunden. Die kaum bekannte Nachwuchsschauspielerin Emma Corrin werde Lady Diana Spencer in der vierten Staffel der Hitserie spielen, teilten die Produzenten am Dienstag auf Twitter mit. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.