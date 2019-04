EU will Briten flexible Verlängerung anbieten

Die britische Premierministerin Theresa May kann beim EU-Gipfel am Mittwoch in Brüssel mit einem weiteren Brexit-Aufschub rechnen. Nach Angaben von Diplomaten sprach sich keiner der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag bei Beratungen in Luxemburg dafür aus, die Briten mittels „hartem Brexit“ am Freitag aus der EU zu entlassen. Einen ungeordneten Austritt wolle vielmehr jeder verhindern, die EU den Briten eine flexible Fristverlängerung von maximal einem Jahr anbieten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte auf die Frage, ob es am Freitag noch einen „No-Deal-Brexit“ geben könnte, unmissverständlich: „Sicherlich nicht.“